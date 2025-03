Addio all’ex sindaco Tosetti. Lutto cittadino a Misano

Proclamato il lutto cittadino

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari, così come tante sono le persone che si sono recate in visita alla camera ardente allestita nell’abitazione di famiglia, in via Cristoforo Colombo. In occasione delle esequie il sindaco Ivan Tassi ha proclamato per il 26 marzo il lutto cittadino. «Ricordiamo la figura di Alessandro Tosetti – dice – che ancor prima di assumere la carica di sindaco si è speso nell’impegno a favore della comunità in amministrazione comunale. Ho apprezzato di lui, in questi primi mesi del mio mandato ma anche negli anni in cui sono stato nei banchi dell’opposizione, la capacità di analisi e proposta su temi spesso prettamente amministrativi ma necessari per il buon funzionamento della comunità. A lui il ringraziamento per il servizio svolto con dedizione a beneficio del nostro paese». A Tosetti succedette come sindaco Daisy Pirovano, senatrice leghista, prima cittadina per tre mandati e ora capogruppo consiliare di minoranza che lo ricorda così: «Ricordo come fosse ieri quando ci siamo incontrati nel 2009 in municipio per il passaggio di consegne: mi aveva consegnato le chiavi del Comune e la fascia da sindaco con le lacrime agli occhi e profondamente emozionato, come se fossero le cose più preziose al mondo. Mando un forte abbraccio alla sua famiglia ed esprimo le più sentite condoglianze anche da parte della nostra squadra».