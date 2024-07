È un intreccio fra «vecchio» e «nuovo», tra sostanze storiche e nuove frontiere. Con un tema di fondo: tra i giovani serpeggia una fragilità che porta sempre più spesso alla dipendenza. L’ultima fotografia è impressa nei dati del Servizio territoriale delle dipendenze dell’Asst Bergamo Ovest, che risponde ai bisogni di un territorio che va dall’Isola alla pianura. Nel 2023 i SerD di Treviglio, Martinengo e Ponte San Pietro hanno seguito 2.478 utenti, con un aumento del 13,2% rispetto ai 2.189 del 2022.

«La tossicodipendenza rimane la problematica che maggiormente impegna i nostri servizi, per il 37% dei casi – spiega Luca Moltrasio, direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell’Asst Bergamo Ovest –. Tuttavia i dati ci mostrano come le tipologie e le casistiche di dipendenza si sono modificate in risposta a nuovi stili di vita inficiati e che hanno comunque risentito dalla pandemia».

La duplice dipendenza

Cambia l’«equilibrio» tra le sostanze, muta l’età di chi è caduto nella dipendenza ma chiede aiuto per uscirne. «Osserviamo un aumento delle problematiche legate all’uso dell’alcol (+12,3%) così come della cocaina (sempre più spesso fumata, +7% rispetto al 2022), e sempre più spesso osserviamo una duplice e concomitante dipendenza tra queste due sostanze – commenta Moltrasio –. Le problematiche organiche alcool correlate determinano inoltre una crescente necessità di cure specifiche. Sono aumentate le segnalazioni e gli invii per problematiche legali anche da parte della Prefettura (+15%), con cui collaboriamo con la presenza di un nostro operatore».

Il balzo recente degli utenti in carico ai SerD è stato osservato anche nelle altre Asst: al «Papa Giovanni» (che gestisce il SerD di Bergamo e il SerD Carcere) si è passati dai 3.163 utenti del 2022 ai 3.468 del 2023 (+9,6%, con uno specifico +11,4% in quello di Bergamo), alla Bergamo Est (che gestisce i SerD di Lovere e Gazzaniga) si è saliti dai 601 utenti del 2022 ai 641 del 2023 (+6,7%).

Mettendo insieme le tre Asst si passa così dai 5.953 utenti del 2022 ai 6.587 del 2023, con un incremento del 10,7%.

La lente si posa così sui più giovani: «L’alcol, tra i giovani, assume sempre più caratteristiche di problema, così come la correlazione tra cannabinoidi e disturbi psicologici tra i giovanissimi, come riportato dai Cps (Centri psico sociali, ndr) del nostro dipartimento e dai colleghi impegnati nei Pronto soccorso – aggiunge Moltrasio –. Nelle attività che abbiamo voluto e cui partecipiamo sul territorio, nelle scuole, nei progetti di prevenzione e intercettazione, osserviamo il diffuso uso di cannabinoidi e il sempre più aumento di problematiche alcool-correlate, così come un accesso sempre più facile a farmaci, antidolorifici e benzodiazepine in primis, con fenomeni di vero e proprio abuso. Spesso, soprattutto i giovani, arrivano alla nostra osservazione solo successivamente a un evento».

L’accesso in Pronto soccorso rivela appunto ulteriori informazioni, ma anche ulteriori cambiamenti: «In questi casi emergono, come quotidianamente discusso e osservato all’interno del nostro dipartimento, l’uso di smart drugs, catinoni sintetici e mix di alcol e farmaci spesso conosciuti proprio e solo attraverso le riferite esperienze dei nostri ragazzi – approfondisce Moltrasio –. Esiste ancora la ricerca dello sballo, ma sempre più spesso i nostri giovani accedono alle sostanze e ai fenomeni di dipendenza, come anche il gioco d’azzardo, per una fuga, in un loop per la ricerca di una gratificazione immediata così come di “automedicamento” di stati ansiosi».

La prevenzione