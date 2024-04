Ancora interventi contro le baby gang, in una settimana altri 900 giovani controllati nella Bassa

I carabinieri anche nella settimana da lunedì 22 a lunedì 29 aprile hanno controllato circa 900 giovani. Una cinquantina sono stati identificati nella città di Treviglio dalle ore 21 di sabato e fino alle prime ore del mattino di domenica, in orario ritenuto sensibile, nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria e in altri luoghi ritenuti di interesse operativo.

Il servizio, ormai noto, ha previsto, anche nel fine settimana appena trascorso, il massiccio impiego di carabinieri in uniforme e auto della Stazione mobile. Si tratta del consueto servizio ad alta visibilità, ormai in atto da due mesi circa a questa parte, che ha il compito di raccogliere ogni elemento di carattere info-investigativo per il contrasto dei reati che coinvolgono i giovani.