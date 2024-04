Assalto in villa, via 40mila euro. I residenti ancora sotto choc

Ancora scossi sabato, a distanza di due giorni dall’accaduto, i coniugi di Romano presi in ostaggio giovedì sera nella loro villa da tre malviventi, che dopo avere immobilizzato il padrone di casa a una sedia si sono fatti aprire la cassaforte dalla moglie, portandosi via orologi e monili d’oro per un valore stimato di circa 40mila euro . Vittima dell’incursione una nota famiglia, conosciuta in città per gestire un’attività legata al recupero dei rifiuti ferrosi.

Teatro della serata di terrore è la loro villa, situata in zona Cappuccini. I banditi, che contavano anche un quarto complice rimasto in strada a fare da palo, hanno studiato l’incursione nei minimi particolari, dopo avere verificato gli spostamenti abituali del capofamiglia e della moglie. La villa si trova lungo un viale alberato di sera poco trafficato e poco distante da un bar molto frequentato, che però chiude i battenti alle 20. Approfittando anche di questa situazione, i tre malviventi hanno agito praticamente indisturbati, favoriti anche dalla parziale oscurità in quel punto della strada, attendendo il rientro in villa dei proprietari di casa. Un’azione pianificata anche calcolando i tempi di apertura del cancellone elettrico, che si è spalancato quando marito e moglie sono giunti con la loro auto in prossimità della villa. Una volta aperto il cancello, i due coniugi lentamente sono entrati imboccando il vialetto verso il garage. A quel punto i componenti della banda hanno agito con determinazione, approfittando del cancello spalancato per raggiungere e affiancare l’auto con le loro vittime.