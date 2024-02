Atti persecutori nei confronti di una minorenne, braccialetto elettronico per un 33enne

Lo stalker, nonostante i genitori della ragazza gli avessero fatto intendere il forte disagio che la figlia stava vivendo per il suo comportamento, aveva continuato, imperterrito, ad andare quotidianamente alla scuola frequentata dalla minorenne e alla fermata dell’autobus per incontrarla. Aveva poi lasciato post-it con il proprio numero di telefono sul parabrezza dell’auto di famiglia, era salito sull’autobus mentre la ragazza andava a scuola, costringendola in un’occasione anche a scendere e rifugiarsi in un centro commerciale. Aveva parlato con i genitori manifestando la sua ferma volontà di conoscere la ragazza, non curandosi del fatto che fosse minorenne e dicendo di non temere l’intervento dei carabinieri.