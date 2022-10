Auto contro furgone, ferita una famiglia con una bimba. Si cerca il cane, scappato nello schianto

L’auto della famiglia, una Toyota, stava viaggiando in direzione dell’abitato di Brignano quando si è scontrata con un furgone cassonato che stava viaggiando in direzione opposta e stava svoltando a sinistra. Inevitabile l’impatto: il furgone è finito fuori strada, in un campo adiacente alla carreggiata, mentre l’auto è carambolata e si è fermata in mezzo alla strada. Cinque le persone coinvolte nell’incidente: due operai che si trovavano sul furgone, illesi, sono rimasti feriti i tre membri della famiglia, residente a Cologno. Si tratta di una mamma di 38 anni che è stata ricoverata all’ospedale di Bergamo con la bimba di un anno e mezzo . La piccola è stata trasferita d’urgenza in ambulanza in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, trasferito in ospedale anche il papà, di 36 anni. Tutti e tre i componenti della famiglia non sarebbero fortunatamente non gravi.