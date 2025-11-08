Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 08 Novembre 2025

Bariano, picchia il padre 76enne che finisce in ospedale: 38enne in manette

IL CASO. Da anni vessava il padre con il quale conviveva. Dopo l’ultimo, grave episodio la denuncia e l’arresto del 38enne.

Bariano

Ancora un grave episodio di violenza domestica nella Bassa Bergamasca. I carabinieri di Martinengo hanno arrestato il 3 novembre un uomo di 38 anni, residente a Bariano, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni del padre, un pensionato di 76 anni con cui conviveva.

Secondo la ricostruzione dei militari, nella tarda serata di sabato 2 novembre il figlio avrebbe aggredito e picchiato il genitore all’interno dell’abitazione di famiglia, procurandogli varie lesioni poi refertate dai medici dell’Ospedale di Romano di Lombardia.

La denuncia del padre: «Violenze continue»

Dopo essersi fatto medicare, l’uomo ha sporto denuncia querela, raccontando agli investigatori una storia di violenze fisiche e psicologiche subite dal figlio negli ultimi anni. Il 38enne, già arrestato nel 2021 per episodi simili, avrebbe continuato a vessare il padre anche dopo la scarcerazione.

L’autolesione e il falso racconto

Intorno all’una di notte, il figlio si è presentato al pronto soccorso dello stesso ospedale con un dito amputato. In un primo momento ha raccontato ai sanitari di essere stato aggredito dal padre, ma gli accertamenti dei carabinieri hanno smentito la versione: la ferita era autoinflitta con un coltello da cucina, poi ritrovato e sequestrato durante la perquisizione domiciliare.

Attivato il «Codice Rosso», 38enne in carcere

La Procura della Repubblica di Bergamo ha disposto l’attivazione del protocollo del «Codice Rosso», considerata la gravità dei maltrattamenti subiti dall’anziano. Il 38enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bergamo. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bariano
Bergamo
Martinengo
Romano di Lombardia
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Carabinieri