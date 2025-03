Bassa Bergamasa, in un anno 46 incidenti: sei le strade più a rischio

Le strade più a rischio

A Romano le strade più incidentate sono state l’ex Statale 498 nel tratto urbano con sei episodi e due registrati in viale 25 aprile, a ridosso del centro cittadino. A Bariano tre incidenti, ciascuno sulla strada provinciale 130 Ponte del Serio-Bariano e via Locatelli. Mentre a Covo cinque incidenti sono stati rilevati sulla strada provinciale 102 per Calcio e due sulla via Campo Rampino.

Velocità e sorpassi tra le cause degli incidenti

Tra le principali cause dei sinistri l’eccesso di velocità, la mancata precedenza e il sorpasso. «Quando stiliamo i nostri report non è una mera raccolta di dati, ma c’è uno studio per capire se si possono adottare delle soluzioni migliorative e su questa aree a maggiore incidentalità vediamo di intervenire con dei correttivi», afferma il comandante Di Nardo. Per aggiungere: «Integrando la segnaletica orizzontale e verticale , aumentando i controlli delle pattuglie. Uno dei posti dove ci sono stati più incidenti è la ex Statale Soncinese nel tratto urbano. Abbiamo integrato con un contasecondi il semaforo di via Isonzo per migliorare la sicurezza di questo incrocio. Un’altra strada attenzionata è la Provinciale 102 Covo-Calcio. Strada molto battuta soprattutto da utenza debole, soprattutto ciclisti, molti sono extracomunitari e lavorano nella logistica. Abbiamo fatto interventi importanti non solo di repressione ma anche di informazione. Fermiamo i conducenti dei velocipedi e forniamo loro anche un giubbino rifrangente sponsorizzato dalla polizia locale se non l’hanno in dotazione». Sulla sicurezza influisce molto anche l’infrastruttura stradale come la realizzazione di piste ciclabili in sede protetta.