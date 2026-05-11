Bassa Bergamasca, condannato per abusi su minore: arrestato un 29enne

I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito il 7 maggio scorso un ordine di carcerazione nei confronti di un 29enne residente nella Bassa Bergamasca, condannato in via definitiva per reati ai danni di una minore. L’uomo, disoccupato, dovrà scontare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 12mila euro, per atti sessuali con minorenne e produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

La denuncia della madre

L’indagine era partita nel maggio 2024 dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla madre della ragazza coinvolta, che all’epoca dei fatti aveva 12 anni. La donna, controllando il cellulare della figlia, aveva trovato conversazioni e fotografie riconducibili a una relazione intrattenuta dalla minore con il 29enne, rivolgendosi subito ai militari dell’Arma.

I contatti e le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini e dalle audizioni protette della minore — effettuate con il supporto di specialisti in psicologia infantile — la frequentazione sarebbe iniziata nel 2023 per poi intensificarsi nei mesi successivi, anche attraverso continui contatti via chat e lo scambio di materiale fotografico intimo. Nel corso delle verifiche investigative è emerso inoltre che la madre della ragazza, notando un marcato cambiamento nel comportamento della figlia, aveva già tentato di interrompere i rapporti tra i due e di avviare la minore a un percorso psicologico specialistico.

La sentenza definitiva