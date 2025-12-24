Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 24 Dicembre 2025

Bassa Bergamasca, continuano i controlli del carabinieri: 152 veicoli fermati e 288 persone identificate

PRIMA DI NATALE. Un servizio coordinato «ad alto impatto» è stato messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Treviglio, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e contrastare furti e attività illecite.

Redazione Web
Redazione Web
Controlli sulle strade della Bassa
Controlli sulle strade della Bassa

Treviglio

L’attività, svolta dalle ore 16 fino a oltre la mezzanotte inoltrata, ha visto l’impiego di oltre dieci equipaggi per un totale di circa trenta militari, impegnati in una presenza capillare soprattutto nelle fasce orarie considerate a maggior rischio e nelle aree più sensibili della Bassa Bergamasca.

Controlli nella Bassa
Controlli nella Bassa
In azione i carabinieri
In azione i carabinieri

I numeri

Nel corso dei controlli sono stati fermati complessivamente 152 veicoli e identificate 288 persone. Tra queste, diverse persone erano note alle forze dell’ordine così come sono stati fermati anche 29 minori. I controlli sono stati condotti in modo esteso su un territorio particolarmente ampio e hanno interessato numerosi Comuni, concentrandosi soprattutto nei pressi di stazioni ferroviarie, aree commerciali, supermercati, distributori di carburante e principali arterie stradali.

Controlli dei carabinieri
Controlli dei carabinieri

Focus sulle stazioni ferroviarie

In particolare, l’attività si è svolta tra Ciserano e Verdellino, con verifiche in zone come Corso Europa, Corso Africa, via Francesca, Piazza Affari e nell’area del centro sportivo Bortolotti, oltre alle stazioni ferroviarie e agli spazi commerciali presenti nelle due realtà urbane. Ulteriori controlli sono stati eseguiti anche a Boltiere, in Piazza IV Novembre, e a Crespi d’Adda, dove l’attenzione si è concentrata su via Vittorio Veneto e sull’area del cimitero monumentale. I servizi hanno inoltre interessato Dalmine e Osio Sotto, con posti di controllo e monitoraggi lungo via Gorizia sulla SP 525, nelle vicinanze del supermercato Carrefour e in via Milano all’altezza dell’area «IP».

Controlli sulle strade della Bassa
Controlli sulle strade della Bassa

Tra i Comuni coinvolti anche Capriate San Gervasio, in via Vittorio Veneto e nella Galleria Sant’Alessandro, e Suisio, con controlli nell’area del centro commerciale «Il Cielo» lungo la provinciale 170. Le verifiche si sono estese poi a Bottanuco, in Piazza San Vittore, e lungo le principali direttrici viarie che attraversano Fara Gera d’Adda, Canonica d’Adda e Pontirolo Nuovo. Controlli anche a Verdello, nei pressi di distributori e supermercati, e ad Arcene, in zona stazione ferroviaria, oltre che in diversi punti di Pognano, Pontirolo e Canonica d’Adda.

Tra le zone presidiate anche Treviglio, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria e alle aree residenziali e industriali, così come Caravaggio, dove i controlli hanno riguardato l’area commerciale, e Calvenzano. A Romano di Lombardia l’attività si è concentrata nelle zone dei centri commerciali MD e Iperal, in via Duca d’Aosta nei pressi del Lidl e lungo le provinciali 101 e SP 498. A Covo, invece, le verifiche si sono svolte nell’area del McDonald’s e nelle aree limitrofe, oltre che nei pressi dell’Iperal, mentre a Martinengo sono state interessate le zone di Md e Famila, con controlli in via Piave e in via Maschere Bergamasche. Presidi anche a Cortenuova, lungo via Donizetti nei pressi della SP 101, e a Palosco, in diversi punti del paese tra via Umberto I, via Marinai e via Papa Giovanni XXIII in prossimità di oratori, bar e dell’Eurospin.

I controlli hanno interessato inoltre Urgnano, con verifiche nella frazione Basella al piazzale del Santuario e nel centro urbano, e si sono estesi infine anche ai comuni di Cologno al Serio, Spirano e Calcio.

L’operazione, sottolineano i carabinieri, «si inserisce nell’attività di prevenzione e presidio del territorio, con l’obiettivo di monitorare in modo efficace le principali arterie stradali e le aree più frequentate, rafforzare la presenza nelle zone considerate più esposte — come stazioni ferroviarie, centri commerciali e aree residenziali — e offrire un ulteriore deterrente alla commissione di reati predatori e comportamenti scorretti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Boltiere
Ciserano
Verdellino
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Carabinieri