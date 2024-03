Bergamo-Treviglio nel 2028: a giugno il progetto

L’autostrada Bergamo-Treviglio aprirà al traffico, secondo le ultime previsioni, nel primo semestre del 2028. Questa la data contenuta nel cronoprogramma ufficiale per la realizzazione dell’infrastruttura che è stato recentemente aggiornato in virtù degli ultimi stati di avanzamento del progetto.

Il progetto definitivo

A cominciare da quella in corso, ossia la redazione del progetto definitivo che Autostrade Bergamasche, la società che è alla guida di un gruppo di società che si è aggiudicato la progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura, sta portando avanti in collaborazione con Cal Spa, la società pubblica (composta da Regione e Anas) titolare della concessione autostradale: la consegna del progetto definitivo è fissata a giugno.

Carotaggi in corso

«La redazione di questo progetto sta procedendo spedita – affermano da Autostrade bergamasche –: sono al momento in corso i carotaggi necessari alle indagini geologiche soprattutto in quei punti dove è prevista la realizzazione di gallerie e sovrappassi dell’autostrada. Sono 130 le raccomandate inviate ad altrettanti proprietari dei terreni interessati». In seguito al progetto arriverà un momento particolarmente atteso dai sindaci dei 12 Comuni che saranno interessati dal passaggio della Bergamo-Treviglio: si tratta della conferenza dei servizi per la discussione del progetto definitivo prevista fra ottobre e gennaio. A questa conferenza i Comuni interessati si aspettano di portare i propri contributi e pareri in merito al progetto che, nel frattempo, avranno avuto modo di analizzare (dopo giugno, infatti, verrà inviato loro).