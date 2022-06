Bimbi ustionati, restano gravi i ricoverati a Milano. Le indagini: sul braciere versato bioetanolo

Il piccolo resta grave e nella giornata di mercoledì 1° giugno i medici proseguiranno con le valutazioni sullo stato elle ustioni che il bambino ha riportato sugli arti superiori per capire eventuali altri interventi. Sono di secondo e terzo grado. Le sue condizioni restano gravi, il piccolo è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale milanese, così come resta in Terapia intensiva anche la piccola di 4 anni, ricoverata al Buzzi: le sue condizioni sono stabili ma la prognosi non è stata sciolta dai medici.