Brebemi sorvegliata con i droni: occhi su veicoli, ostacoli e code

La A35 Brebemi sotto l’occhio elettronico dei droni per migliorare ulteriormente la sicurezza lungo le sue due carreggiate. Si chiama «Drone Asset and Traffic Monitoring Project» il nuovo servizio attivato dalla società di gestione dell’autostrada. Un drone (diventeranno due nei prossimi mesi), operando da un’altezza di 120 metri e rimanendo a lato dell’autostrada, in diversi periodi della giornata e della nottata e in orari concordati con le autorità competenti, svolge un’attività di controllo e monitoraggio che consente la raccolta di informazioni in tempo reale sulle condizioni dell’infrastruttura e la circolazione sulle sue corsie.

«In questo modo – affermano dalla società di gestione dell’autostrada – i tecnici dell’A35 possono monitorare in tempo reale sia il traffico, sia le condizioni della pavimentazione, delle barriere antirumore e delle reti di recinzione. Le immagini trasmesse in diretta, inoltre, consentono di individuare tempestivamente la presenza di code, veicoli fermi od ostacoli sulla carreggiata, e di ottimizzare la gestione degli interventi, aumentando ulteriormente la sicurezza per gli utenti».