Brignano, truffa da oltre un milione di euro sui fondi europei per l’agricoltura: denunciata imprenditrice

La Guardia di Finanza di Treviglio ha individuato una società agricola con sede a Brignano Gera d’Adda, attiva anche nell’allevamento di suini, che avrebbe ottenuto e poi utilizzato in modo illecito contributi a fondo perduto per oltre un milione di euro.

Le risorse provenivano dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) ed erano state erogate dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del settore agricolo e dell’allevamento nel rispetto dei vincoli ambientali previsti a livello europeo.

Brignano, i campi sotto sequestro

(Foto di GDF) Secondo quanto accertato nelle indagini, la società — dopo aver ottenuto i finanziamenti — avrebbe violato uno degli impegni fondamentali previsti dal bando, interrompendo senza giustificazione la propria attività per circa un anno e mezzo.

Rifiuti pericolosi interrati nel sottosuolo

Nel corso delle ispezioni effettuate sui terreni utilizzati dall’azienda, i finanzieri hanno inoltre scoperto la presenza di rifiuti pericolosi interrati nel sottosuolo. In particolare, sotto alcuni appezzamenti coltivati a granoturco destinato all’alimentazione sarebbero stati occultati scarti provenienti da lavorazioni edili.

Bonifica al via

Per ripristinare la sicurezza ambientale dell’area e dei terreni circostanti, su segnalazione dei militari della Guardia di Finanza di Treviglio, l’Arpa ha disposto la bonifica e la messa in sicurezza delle zone interessate.

Denunciata la titolare e recupero delle somme erogate