Cronaca / Pianura Giovedì 12 Marzo 2026

Buttano l’immondizia nei cestini pubblici: sanzione di 250 euro

LE MULTE. A Bolgare e Palosco polizia locale in campo per potenziare i controlli sul territorio.

Diego Defendini
Collaboratore
I controlli della polizia locale tra Bolgare e Palosco
I controlli della polizia locale tra Bolgare e Palosco

Bolgare e Palosco

Due sanzioni da oltre 3.500 euro e il fermo amministrativo dei veicoli. È questo l’esito di due controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia locale nell’ambito dell’attività congiunta tra i comuni di Palosco e Bolgare voluta per potenziare i controlli e il presidio del territorio. Nel primo caso una persona è stata sorpresa alla guida con patente revocata, mentre nel secondo il conducente non aveva mai conseguito la patente. Per entrambi gli automobilisti sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada, oltre al fermo dei mezzi utilizzati. Gli episodi rientrano in un più ampio programma di controlli intensificati sul territorio, reso possibile dalla collaborazione tra i due comandi di polizia locale, attiva da oltre vent’anni.

Negli ultimi giorni gli agenti hanno effettuato diversi posti di controllo, con verifiche sui veicoli in transito, sui documenti di guida, sulle coperture assicurative, sulle condizioni dei mezzi e sulla revisione. Le attività hanno interessato in particolare le principali vie di collegamento tra i due paesi, come la sp 94, e le zone più frequentate. Dall’inizio dell’anno i controlli hanno già portato al ritiro di 12 patenti di guida e al sequestro di 20 veicoli.

L’obiettivo resta quello di prevenire situazioni di rischio e migliorare la sicurezza stradale. Accanto alle verifiche sulla circolazione, gli agenti sono intervenuti, nell’ultimo periodo, anche su altre situazioni legate al rispetto del decoro urbano: nell’ultima settimana sono state sanzionate due persone per errato conferimento dei rifiuti, principalmente sacchetti di immondizia, all’interno di cestini per un totale di 250 euro a testa e una per mancato raccoglimento delle deiezioni canine, in questo caso l’ammenda è stata pari a 169 euro.

