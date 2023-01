Calcio, incidente in via Papa Giovanni: ferite due donne, non sono gravi - Le foto

Due donne coinvolte in un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina 28 gennaio, intorno alle 9.10, a Calcio . Due auto, condotte da una 21enne e una 52enne, si sono scontrate in via Papa Giovanni XXIII. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Palazzolo e della Padana Emergenze di Bergamo in codice rosso.