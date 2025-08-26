Canonica, il sindaco sistema gratis il tetto di una famiglia in difficoltà
LA STORIA. Il primo cittadino Paolo Arcari è intervenuto personalmente per mettere in sicurezza la casa di una donna in difficoltà economiche. Nessun annuncio, nessuna foto: solo un gesto di solidarietà che è diventato virale.
Un gesto semplice, concreto, ma capace di raccontare più di mille parole. A Canonica d’Adda, in provincia di Bergamo, il sindaco Paolo Arcari ha deciso di aiutare una sua concittadina in difficoltà economiche salendo di persona sul tetto della sua abitazione per rimuovere tegole pericolanti. Nessuna campagna di comunicazione, nessun post sui social: solo l’intenzione di risolvere un problema.
Tutto nasce dal violento nubifragio che a luglio aveva colpito la zona. Le forti precipitazioni avevano danneggiato il tetto di una casa privata e, dopo i controlli dei tecnici comunali, era stata intimata la rimozione immediata delle tegole instabili, considerate un pericolo per la sicurezza pubblica. Un mese dopo, però, la situazione era rimasta invariata. La proprietaria non aveva potuto rivolgersi a un’impresa edile: mancavano i soldi.
A quel punto il sindaco, da poco eletto, ha scelto di non gravare ulteriormente sulla donna con un intervento a carico del Comune. Ha indossato i guanti da lavoro, è salito sul tetto e ha rimosso personalmente le tegole pericolose. Con poche mosse ha risolto un’emergenza che rischiava di protrarsi ancora a lungo. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, nonostante Arcari non avesse voluto pubblicizzarla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA