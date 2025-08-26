Canonica, il sindaco sistema gratis il tetto di una famiglia in difficoltà

Tutto nasce dal violento nubifragio che a luglio aveva colpito la zona. Le forti precipitazioni avevano danneggiato il tetto di una casa privata e, dopo i controlli dei tecnici comunali, era stata intimata la rimozione immediata delle tegole instabili , considerate un pericolo per la sicurezza pubblica. Un mese dopo, però, la situazione era rimasta invariata. La proprietaria non aveva potuto rivolgersi a un’impresa edile: mancavano i soldi.

A quel punto il sindaco, da poco eletto, ha scelto di non gravare ulteriormente sulla donna con un intervento a carico del Comune. Ha indossato i guanti da lavoro, è salito sul tetto e ha rimosso personalmente le tegole pericolose. Con poche mosse ha risolto un’emergenza che rischiava di protrarsi ancora a lungo. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, nonostante Arcari non avesse voluto pubblicizzarla.