Carabinieri, rafforzati i controlli prefestivi contro furti e rapine

Controlli più intensi e coordinati sul territorio in vista delle festività. Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno messo in campo un servizio straordinario nella fascia oraria ritenuta più sensibile per i furti in abitazione, frutto della sinergia operativa tra più Stazioni dell’Arma.

Dalle 17 alle 21, i militari delle Stazioni dei carabinieri di Brembate e Capriate San Gervasio, operando congiuntamente, hanno svolto un’attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare attenzione alle aree residenziali dei comuni di Capriate San Gervasio, Bottanuco, Suisio, Chignolo d’Isola, Brembate e Madone.

Identificate 40 persone

I controlli notturni dei carabinieri Già nella sola serata di venerdì, durante il servizio, sono state identificate circa 40 persone – alcune delle quali con precedenti – e controllati 25 veicoli, con verifiche concentrate sulle principali arterie e nei quartieri considerati maggiormente esposti.

Analoghe attività sono state svolte anche tra Osio Sotto e Osio Sopra: nella fascia 19-22 i carabinieri hanno effettuato pattugliamento dinamico e perlustrazioni, con controlli mirati in via Gorizia e nelle zone limitrofe. In questo contesto sono state identificate circa 30 persone e sottoposti a controllo diversi veicoli.

Più attenzione nel periodo delle feste