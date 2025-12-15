Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 15 Dicembre 2025

Carabinieri, rafforzati i controlli prefestivi contro furti e rapine

L’OPERAZIONE. Servizi congiunti tra più stazioni nella zona di Treviglio.

Redazione Web
Redazione Web
I controlli dei carabinieri rafforzati in queste settimane di festa
I controlli dei carabinieri rafforzati in queste settimane di festa

Treviglio

Controlli più intensi e coordinati sul territorio in vista delle festività. Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno messo in campo un servizio straordinario nella fascia oraria ritenuta più sensibile per i furti in abitazione, frutto della sinergia operativa tra più Stazioni dell’Arma.

Dalle 17 alle 21, i militari delle Stazioni dei carabinieri di Brembate e Capriate San Gervasio, operando congiuntamente, hanno svolto un’attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare attenzione alle aree residenziali dei comuni di Capriate San Gervasio, Bottanuco, Suisio, Chignolo d’Isola, Brembate e Madone.

Identificate 40 persone

I controlli notturni dei carabinieri
I controlli notturni dei carabinieri

Già nella sola serata di venerdì, durante il servizio, sono state identificate circa 40 persone – alcune delle quali con precedenti – e controllati 25 veicoli, con verifiche concentrate sulle principali arterie e nei quartieri considerati maggiormente esposti.

Analoghe attività sono state svolte anche tra Osio Sotto e Osio Sopra: nella fascia 19-22 i carabinieri hanno effettuato pattugliamento dinamico e perlustrazioni, con controlli mirati in via Gorizia e nelle zone limitrofe. In questo contesto sono state identificate circa 30 persone e sottoposti a controllo diversi veicoli.

Più attenzione nel periodo delle feste

I servizi preventivi prefestivi rappresentano una strategia operativa dell’Arma, finalizzata a garantire una presenza visibile e coordinata sul territorio, così da contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di criminalità diffusa. L’attenzione resterà alta, soprattutto nei periodi e negli orari più a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bottanuco
Brembate
Capriate San Gervasio
Suisio
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
Politica
Enti locali
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Carabinieri