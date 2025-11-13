Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 13 Novembre 2025

Caravaggio, tabaccaio aggredito e derubato dopo la chiusura

IL CASO. Il commerciante stava tornando a casa: derubato e colpito al viso. Il malvivente gli ha strappato il marsupio, dentro solo le chiavi.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente
La tabaccheria di Caravaggio di Giuseppe Allevi
La tabaccheria di Caravaggio di Giuseppe Allevi

Caravaggio

Tanto spavento e il volto tumefatto. Giuseppe Allevi, 63 anni, titolare della tabaccheria di via Spartaco, all’incrocio con via Circonvallazione Porta nuova, a poche centinaia di metri dal centro cittadino, è stato aggredito a scopo di rapina lo scorso 10 novembre. È successo intorno alle 19.30: l’uomo è stato aggredito e derubato mentre rientrava a casa dopo aver chiuso il negozio.

Aggredito di spalle

L’aggressione è avvenuta alle spalle, mentre Allevi camminava verso casa, all’altezza dell’incrocio tra via Spartaco e la Circonvallazione. «Stavo tornando a casa – ha raccontato Allevi – quando sono stato colpito alla schiena . L’uomo mi ha intimato di consegnargli i soldi: io avevo con me il marsupio ma senza denaro e solo le chiavi di casa. Ho resistito ed è nata una colluttazione: alla fine l’aggressore è scappato e io mi sono trovato a terra con in mano un cappello e senza marsupio». Cappello che probabilmente l’aggressore aveva usato per coprire il suo volto.

Nel marsupio solo le chiavi

Senza occhiali Allevi non è stato in grado di riconoscere il suo aggressore: «Credo fosse italiano, non aveva un particolare accento» . Il ladro probabilmente immaginava che nel marsupio ci fossero contanti o magari il fondo cassa, ma il bottino si è rivelato inesistente: «In quel marsupio – precisa il tabaccaio – c’erano solo le chiavi».

L’aggressore è fuggito a piedi e ha fatto perdere le sue tracce: il commerciante ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Patrik Pozzi
Carabinieri