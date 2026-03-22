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Cronaca / Pianura Domenica 22 Marzo 2026

Cernusco si mobilita per Silvia e le sue figlie: raccolta fondi dopo la tragedia di Caravaggio

L’APPELLO ONLINE. Una raccolta fondi per aiutare la mamma e le figlie di Fabio Saladdino, morto a Caravaggio. «Silvia e le sue figlie Matilde e Beatrice hanno perso il loro marito e papà. Nello stesso incidente è morta anche la nonna Adele».

Redazione Web
Redazione Web
Cernusco si mobilita per Silvia e le sue figlie: raccolta fondi dopo la tragedia di Caravaggio
Il tragico schianto a Caravaggio nel quale sono morti Fabio Saladdino e Adele Villa

Cernusco

Una comunità che si stringe attorno a una famiglia colpita da una tragedia improvvisa e devastante. A Cernusco sul Naviglio è partita una raccolta fondi per sostenere Silvia Goretti e le sue due bambine, rimaste ferite ma sopravvissute al grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 marzo a Caravaggio.
Nello schianto hanno perso la vita Fabio Saladdino, 38 anni, marito di Silvia e padre delle piccole, e la suocera Adele Villa, 73 anni.

Cernusco si mobilita per Silvia e le sue figlie: raccolta fondi dopo la tragedia di Caravaggio
L’incidente mortale a Caravaggio, lungo la Rivoltana
(Foto di Cesni)

La raccolta fondi online

Amici e conoscenti si sono subito attivati per offrire un aiuto concreto, promuovendo una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di garantire un sostegno immediato alla famiglia.

«Silvia e le sue figlie Matilde e Beatrice – si legge online– hanno perso il loro marito e papà. Nello stesso incidente la famiglia ha dovuto affrontare anche la perdita della nonna Adele, un punto di riferimento fondamentale».

Il futuro delle bambine

«Matilde e Beatrice, di 5 e 6 anni, si trovano ora ad affrontare una perdita enorme in un’età in cui dovrebbero pensare solo a crescere e giocare». La raccolta fondi nasce proprio per «accompagnarle, insieme alla loro mamma, in un percorso difficile, offrendo un aiuto concreto in un momento di grande dolore». A scrivere il testo della raccolta fondi Giorgia, «una mamma della classe di Matilde e ho organizzato questa raccolta fondi con il consenso di Silvia» spiega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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