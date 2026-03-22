Cernusco si mobilita per Silvia e le sue figlie: raccolta fondi dopo la tragedia di Caravaggio

Una comunità che si stringe attorno a una famiglia colpita da una tragedia improvvisa e devastante. A Cernusco sul Naviglio è partita una raccolta fondi per sostenere Silvia Goretti e le sue due bambine, rimaste ferite ma sopravvissute al grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 marzo a Caravaggio.

Nello schianto hanno perso la vita Fabio Saladdino, 38 anni, marito di Silvia e padre delle piccole, e la suocera Adele Villa, 73 anni.

L’incidente mortale a Caravaggio, lungo la Rivoltana

(Foto di Cesni)

La raccolta fondi online

Amici e conoscenti si sono subito attivati per offrire un aiuto concreto, promuovendo una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di garantire un sostegno immediato alla famiglia.

«Silvia e le sue figlie Matilde e Beatrice – si legge online– hanno perso il loro marito e papà. Nello stesso incidente la famiglia ha dovuto affrontare anche la perdita della nonna Adele, un punto di riferimento fondamentale».

Il futuro delle bambine