Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Domenica 04 Gennaio 2026

Circondano un ragazzo e lo rapinano di venti euro a Treviglio

LA RAPINA. È accaduto sabato nell’area della stazione Ovest: si indaga per risalire agli autori, giovanissimi.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
L’area della stazione Ovest a Treviglio
L’area della stazione Ovest a Treviglio
(Foto di Cesni)

Treviglio

In attesa del treno è stato rapinato di venti euro. È successo a Treviglio, nel pomeriggio di sabato alla stazione Ovest, tra via Visconti e via Mazzini: vittima un giovane, che è stato costretto a consegnare un magro bottino a un gruppo di ragazzini che lo hanno minacciato. Stando alle prime ricostruzioni, il modus operandi sarebbe il solito visto in fin troppi casi simili a questo: alcuni giovanissimi puntano un coetaneo e, accerchiandolo, chiedono che vengano consegnati dei soldi o oggetti di valore, tra minacce e insulti, prima di dileguarsi con il bottino.

Fortunatamente la giovane vittima del raid di sabato non ha riportato conseguenze se non un grande spavento, procedendo subito dopo ad allertare le forze dell’ordine che sono intervenute per dare il via alle indagini e riuscire a dare un volto e un nome a chi ha commesso questa rapina. Nonostante l’esigua entità del furto torna di nuovo alla ribalta il tema sicurezza, soprattutto tra i giovani, in particolare in un’area come quella delle stazioni ferroviarie.

Le testimonianze dei viaggiatori

«Vengo spesso in stazione perché prendo il treno per raggiungere scuola e amici – racconta una ragazza appena scesa dal treno alla Ovest di Treviglio –, capita a volte di vedere gruppetti di coetanei o poco più grandi che fanno chiasso e si atteggiano in modo vistoso, come se fossero i padroni della stazione. Diciamo che a volte un po’ di ansia la si prova». Dello stesso avviso un giovane che frequenta le associazioni attive nell’area, che preferisce rimanere anonimo: «Ci capita a volta di vedere movimenti strani in questa zona della Ovest, soprattutto la sera. In passato abbiamo segnalato anche alle forze dell’ordine. Fortunatamente – aggiunge – è la prima volta che sento di una rapina. Mentre in passato ci è capitato di vedere atti vandalici, in particolare ragazzi, e non, che si divertono a rompere bottiglie nell’area del parcheggio e della stazione».

Non è purtroppo la prima volta che, a Treviglio, capitano situazioni simili, con protagonisti spesso minori o neo maggiorenni, derubati di soldi, telefonini o monopattini, un fenomeno che rispecchia il trend di altre città sia livello locale e nazionale, anche se negli ultimi anni le forze dell’ordine trevigliesi hanno dato vita a numerose attività di presidio del territorio e di controllo anche se, come nel caso del giovane rapinato alla «Ovest», i casi isolati possono ripetersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Diego Defendini
Forze dell’ordine