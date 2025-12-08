Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezione
L’INSEGUIMENTO. I quattro hanno abbandonato l’auto a Verdellino. Arrestato un 28enne, indagini per identificare i complici.
Bergamo
Inseguimento nella Bassa, giovedì 4 dicembre. Sulla Francesca a Ciserano, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a una Volvo V60 con a bordo quattro persone, ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando la fuga.
Poco dopo, a Verdellino, i quattro hanno abbandonato l’auto cercando di scappare a piedi: la reazione dei carabinieri ha permesso di raggiungerne uno, un 28enne di origini albanesi, senza fissa dimora e irregolare in Italia. L’uomo ha opposto resistenza ai militari, che lo hanno poi bloccato.
Arnesi da scasso e monete da collezione
La perquisizione personale e dell’auto ha permesso di rinvenire degli arnesi da scasso, una torcia, guanti e diverse monete da collezione, secondo i carabinieri verosimile provento di un furto. L’auto e tutto il materiali sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate.
Il Pm della Procura di Bergamo ha disposto che fosse trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Treviglio, in attesa dell’udienza direttissima. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Bergamo e ha rilasciato il nulla osta all’espulsione. Proseguiranno le indagini per identificare i tre complici, come - fanno sapere i carabinieri - i servizi di controllo per arginare i furti in abitazione, fenomeno particolarmente intenso in questo periodo dell’anno.
