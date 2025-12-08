Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 08 Dicembre 2025

Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezione

L’INSEGUIMENTO. I quattro hanno abbandonato l’auto a Verdellino. Arrestato un 28enne, indagini per identificare i complici.

Redazione Web
Redazione Web
Le monete da collezione
Le monete da collezione

Bergamo

Inseguimento nella Bassa, giovedì 4 dicembre. Sulla Francesca a Ciserano, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a una Volvo V60 con a bordo quattro persone, ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando la fuga.

Poco dopo, a Verdellino, i quattro hanno abbandonato l’auto cercando di scappare a piedi: la reazione dei carabinieri ha permesso di raggiungerne uno, un 28enne di origini albanesi, senza fissa dimora e irregolare in Italia. L’uomo ha opposto resistenza ai militari, che lo hanno poi bloccato.

Rinvenute delle monete da collezione
Rinvenute delle monete da collezione

Arnesi da scasso e monete da collezione

La perquisizione personale e dell’auto ha permesso di rinvenire degli arnesi da scasso, una torcia, guanti e diverse monete da collezione, secondo i carabinieri verosimile provento di un furto. L’auto e tutto il materiali sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate.

Il Pm della Procura di Bergamo ha disposto che fosse trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Treviglio, in attesa dell’udienza direttissima. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Bergamo e ha rilasciato il nulla osta all’espulsione. Proseguiranno le indagini per identificare i tre complici, come - fanno sapere i carabinieri - i servizi di controllo per arginare i furti in abitazione, fenomeno particolarmente intenso in questo periodo dell’anno.

Ciserano
Bergamo
Treviglio
Verdellino
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Carabinieri