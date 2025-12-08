Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezione

Inseguimento nella Bassa, giovedì 4 dicembre. Sulla Francesca a Ciserano, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a una Volvo V60 con a bordo quattro persone, ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando la fuga.

Poco dopo, a Verdellino, i quattro hanno abbandonato l’auto cercando di scappare a piedi: la reazione dei carabinieri ha permesso di raggiungerne uno, un 28enne di origini albanesi, senza fissa dimora e irregolare in Italia. L’uomo ha opposto resistenza ai militari, che lo hanno poi bloccato.

Rinvenute delle monete da collezione

Arnesi da scasso e monete da collezione

La perquisizione personale e dell’auto ha permesso di rinvenire degli arnesi da scasso, una torcia, guanti e diverse monete da collezione, secondo i carabinieri verosimile provento di un furto. L’auto e tutto il materiali sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate.