Controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca: arresti, denunce e sequestri

GLI INTERVENTI. Risse, furti e aggressioni, Continuano i controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca e in particolare nella zona di Treviglio e Caravaggio.

Proseguono i controlli nella Bassa Bergamasca al fine di contrastare le azioni criminali principalmente riconducibili a gruppi giovanili. I controlli erano stati avviati per la prima volta nel marzo 2024 dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio e tuttora sono in corso su tutto il territorio di competenza.

Nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 15 dicembre 2025, i militari delle numerose Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, reparti dipendenti dalla Compagnia di Treviglio, hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, concentrandosi in particolare nei centri urbani, nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle aree pubbliche a maggiore affluenza, con specifica attenzione ai comuni di Treviglio e Caravaggio. I controlli sono stati svolti prevalentemente durante i fine settimana, nelle fasce serali e notturne, ritenute più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Nel corso delle operazioni sono stati controllati complessivamente 5.278 giovani: 1.421 nei centri di Treviglio e Caravaggio e 3.288 negli altri comuni della giurisdizione.

Numerosi i soggetti identificati che sono risultati gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, confermando l’importanza di una presenza costante e mirata sul territorio.

Gli arresti

L’attività ha portato all’arresto di diversi giovani tra cui un 21enne e un 22enne di origine straniera, arrestati nella notte del 2 novembre a Dalmine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di hashish suddiviso in dosi, denaro contante e materiale per il confezionamento. Arrestato anche un 24enne, cittadino egiziano irregolare, arrestato l’11 novembre a Brembate per resistenza a pubblico ufficiale e deferito anche per false generalità e rapina impropria.

Due 19enni sono stati sottoposti il 19 novembre alla misura degli arresti domiciliari per una rapina commessa il 25 giugno a Brignano Gera d’Adda ai danni di due coetanei mentre un 28enne, cittadino albanese irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato il 4 dicembre al termine di un inseguimento tra Ciserano e Verdellino per resistenza a pubblico ufficiale, e deferito per ricettazione e possesso di arnesi da scasso.

Un 27enne, cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato arrestato il 10 dicembre a Osio Sotto per detenzione ai fini di spaccio, dopo un tentativo di fuga in auto, trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina suddivisi in dosi; un 23enne è finito in carcere il 15 dicembre a Romano di Lombardia per lesioni personali gravi, dopo aver colpito un giovane al volto con un bicchiere, provocandogli uno sfregio permanente.

Denunce in stato di libertà

Tre giovani sono tati denunciati - di 22 e 23 anni - per lesioni personali aggravate e minacce ai danni di un 40enne residente a Milano, a Caravaggio; denunciato anche un 17enne di etnia rom per rapina ai danni di un 14enne a Orio al Serio mentre un 30enne è stato scoperto a Dalmine per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: era in possesso di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball.

Denunciato anche un 24enne di origini marocchine per porto di coltelli, trovato con due coltelli da cucina durante un controllo a Dalmine. Un 17enne di origini marocchine è stato denunciato per l’aggressione a un autista di autobus a Martinengo, episodio che ha causato l’interruzione del servizio mentre un 20enne si è reso responsabile di un’aggressione avvenuta all’interno della discoteca Bobadilla” di Dalmine ai danni di un 19enne, colpito con un manganello telescopico, poi sequestrato. Infine un altro 18enne di etnia rom, senza fissa dimora, è stato denunciato per un furto di merce del valore di 84 euro a Dalmine.

Sequestri e segnalazioni

Nel corso delle perquisizioni di iniziativa sono stati sequestrati complessivamente 241,63 grammi di hashish; 18,27 grammi di cocaina; 12,60 grammi di marijuana e 0,20 grammi di eroina.

