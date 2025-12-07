Controlli tra Verdellino e Osio Sotto: arresti e fogli di via

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sui crimini che maggiormente incidono sulla sicurezza urbana, tra cui furti, rapine, truffe, ricettazione, percosse, lesioni aggravate e il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Queste azioni hanno portato a 13 misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la collettività.

Emessi 6 fogli di via obbligatori con rimpatrio, 6 avvisi orali, di cui due indirizzati a minori e un divieto di accesso ai locali pubblici. Questi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di individui che non hanno legami stabili con il territorio, sia a livello lavorativo che residenziale, e sono stati formalmente diffidati a mantenere un comportamento conforme alla legge. In particolare, per i destinatari dei fogli di via obbligatori è stato disposto il divieto di ritorno nell’area di Zingonia per un periodo determinato.