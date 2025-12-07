Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 07 Dicembre 2025

Controlli tra Verdellino e Osio Sotto: arresti e fogli di via

LE OPERAZIONI. La Tenenza Carabinieri di Zingonia ha recentemente intensificato le attività di controllo del territorio nei comuni di Verdellino, Ciserano, Boltiere e Osio Sotto, con un forte impegno nel contrasto alla criminalità diffusa.

Redazione Web
Redazione Web
Un’auto dei carabinieri
Un’auto dei carabinieri

Zingonia

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sui crimini che maggiormente incidono sulla sicurezza urbana, tra cui furti, rapine, truffe, ricettazione, percosse, lesioni aggravate e il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Queste azioni hanno portato a 13 misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la collettività.

Emessi 6 fogli di via obbligatori con rimpatrio, 6 avvisi orali, di cui due indirizzati a minori e un divieto di accesso ai locali pubblici. Questi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di individui che non hanno legami stabili con il territorio, sia a livello lavorativo che residenziale, e sono stati formalmente diffidati a mantenere un comportamento conforme alla legge. In particolare, per i destinatari dei fogli di via obbligatori è stato disposto il divieto di ritorno nell’area di Zingonia per un periodo determinato.

Tra gli arrestati e denunciati figurano tre cittadini stranieri e 5 italiani

In parallelo, le recenti indagini condotte dai Carabinieri di Zingonia hanno portato a risultati significativi in merito a numerosi crimini commessi nel periodo tra il 2024 e il 2025. Le attività investigative hanno permesso di identificare diversi individui coinvolti in reati, con l’avvio delle pratiche giudiziarie nei loro confronti. Tra gli arrestati e denunciati figurano tre cittadini stranieri, accusati di furti, ricettazione, furto con destrezza, lesioni personali aggravate, percosse e porto abusivo di armi; 5 cittadini italiani, ritenuti responsabili di furti, rapine e truffe aggravate nell’area di Zingonia.

