Cortenuova, il rombo delle moto per l’ultimo saluto al giovane Petri

Sabato 4 marzo nella chiesa parrocchiale di Cortenuova sono stati celebrati i funerali di Petrisor Razvan Andries (da tutti noto come Petri), il giovane di 17 anni del paese morto lunedì sera, a Ghisalba, in un tragico scontro in moto contro un’auto. A celebrare le esequie il parroco don Giovanni Barbieri, che ha ricordato Petri come un giovane «entusiasta della vita, della scuola e del lavoro, felice dei giorni che Dio gli concedeva».