Era partito da Osio Sopra diretto non si sa precisamente dove, anche perché ai carabinieri ha spiegato da dove fosse iniziato il suo viaggio ma non quale sarebbe dovuta essere la sua meta. Anche perché i militari dell’Arma gli hanno trovato sulla sua auto qualcosa come 6 chilogrammi di cocaina e ben diciottomila euro in contanti.

Per questo un ventunenne di origini albanesi e residente appunto a Osio Sopra è stato tratto in arresto dai carabinieri del comando provinciale di Bari, che hanno fermato lunedì mattina 10 novembre la sua auto nei pressi del casello di Bari Nord, sull’autostrada A14. L’accusa è di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Il viaggio e lo stop per controlli

Il viaggio e lo stop per controlli

Il ventunenne viaggiava al volante di un'auto di grossa cilindrata, quando è stato fermato dai carabinieri. Ha raccontato di essere per l'appunto partito da casa circa 900 chilometri prima. Ma il suo atteggiamento un po' sospetto e a tratti nervoso ha indotto i militari dell'Arma ad approfondire le verifiche. Grazie anche all'ausilio dei loro colleghi carabinieri del nucleo cinofili di Modugno e del cane molecolare Eros, nell'auto è stato individuato un doppiofondo.