Da Treviglio a Clusone, il Natale in provincia di Bergamo

Mercatini, Babbo Natale e tante attività per i più piccoli: la provincia di Bergamo è pronta per celebrare il periodo delle festività con moltissime iniziative per tutte le età.

Iniziamo la rassegna dalla Bassa. A Treviglio sabato 30 novembre alle 17 verrà acceso il tradizionale albero in piazza Garibaldi, mentre il resto di «Winter in Treviglio» è già attivo. Piazza Setti ospita la pista di pattinaggio, aperta dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle ore 20, il venerdì dalle 14.30 alle ore 23, il sabato dalle 10.30 alle 24 e la domenica dalle 10.30 alle 20. Nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio invece l’orario sarà continuato dalle 10.30 alle 23, con l’eccezione del 24, 25, 31 dicembre e del 1 gennaio, giorni in cui sono previsti orari speciali.

Natale a Treviglio, gli eventi in programma

Le luminarie decorano le vie del centro, dove i negozi saranno aperti anche tutte le domeniche fino al 22 dicembre. Moltissimi gli eventi in programma. Sabato 30 novembre il centro accoglierà l’animazione itinerante «Chi ha incastrato Babbo Natale?», un’avventura interattiva in costume per bambini e bambine e per i loro genitori. Domenica 22 dicembre invece piazza Cameroni ospiterà il Villaggio di Natale, con la Casetta di Babbo Natale e dieci postazioni ludiche dove gli elfi insegneranno i mestieri e giocheranno con grandi e piccini.

L’allestimento della pista di pattinaggio a Treviglio Confermate anche la festa di Santa Lucia il 14 dicembre in piazza Garibaldi, e la festa della Befana, che aspetta bambini e bambine il 6 gennaio in piazza Cameroni. La tradizionale capanna del presepe sarà allestita in piazza Garibaldi da domenica 8 dicembre, quando verrà inaugurata anche la mostra di presepi in Basilica, che resterà aperta fino al 6 gennaio. Non mancherà «Antico in Via», il mercatino dell’antiquariato che attirerà migliaia di persone in città domenica 15 dicembre, con le note della band giovanile «Niente di speciale» ad accompagnare il pomeriggio. Da segnare in agenda anche lo spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio che emozionerà il pubblico di piazza Setti sabato 28 dicembre alle 16.30 con i campioni Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Il programma completo di concerti, spettacoli ed eventi per bambini è disponibile su treviglioincentro.it.

Il Natale sul lago d’Iseo

Tutto pronto anche sul lago d’Iseo, dove a Sarnico il primo dicembre verranno accese le luci di «Sarnico Magic Christmas», che illumineranno la riva del Sebino fino al 6 gennaio. Per il giorno dell’inaugurazione, domenica 1° dicembre, l’intrattenimento partirà nel pomeriggio, alle 15.30, con la «Triuggio Marching Band», una band itinerante con uniformi che richiamano i soldatini Schiaccianoci di Natale: tamburi rullanti, trombe squillanti, e tanta magia natalizia. Tra le 15.30 e le 16.30 verranno anche offerti a tutti tè caldo, dolci e cioccolata dagli alunni dell’Istituto Alberghiero «Serafino Riva» di Sarnico. Alle 17 poi, in piazza Umberto I, si accenderanno le luci di Natale. In programma anche tanti altri eventi nelle settimane successive: dai mercatini sul lungolago fino al 6 gennaio, all’esposizione dei presepi artistici napoletani nella ex biblioteca di piazzetta Freti (aperta solo nei weekend), il videomapping sulla facciata della chiesa parrocchiale, il concerto di Natale e le letture per bambini. Il calendario delle iniziative può essere consultato su prolocosarnico.it.

Sul lago si illuminerà anche Lovere: il «Borgo della Luce» verrà accesso progressivamente – seguendo il calendario dell’Avvento – a partire da sabato 30 novembre. Le creazioni delle illustratrici Clara Grassi e Martina Paletti e della calligrafa Antonella Adamo verranno proiettate sulle facciate dei palazzi di Lovere e accompagneranno le visite dei turisti e le passeggiate dei residenti fino al 6 gennaio. Qui ulteriori informazioni.

Babbo Natale a Gandino, Selvino e Castione

Per i bambini che vogliono fare la conoscenza di Babbo Natale, sono diverse le opportunità tra le valli: la Casa Bergamasca di Babbo Natale quest’anno si trova a Gandino, ma il magico omone vestito di rosso sarà anche a Selvino e Castione.

La Casa a Gandino – nel cuore del centro storico, all’interno dell’antico Palazzo Picinali Testa di via Papa Giovanni XXIII – sarà aperta tutti i weekend fino al 26 dicembre, con visite possibili ogni sabato dalle 14 alle 18, e ogni domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Qui tutti i dettagli.

La casa di Babbo Natale a Gandino Anche la «Casa vacanze» di Babbo Natale a Selvino sarà aperta solo nei fine settimana. Qui i bambini potranno visitare gli spazi dove ha scelto di soggiornare in compagnia degli elfi, conoscere Babbo Natale e scattare una foto ricordo. I informazioni su orari e prezzi sono su valseriana.eu.

Babbo Natale non mancherà nemmeno a Castione , dove insieme ai suoi aiutanti propone tanti laboratori per i più piccoli. La casa si trova a Bratto, vicino ai tradizionali mercatini che vendono hobbistica e street food bergamasco e nazionale. I mercatini saranno visitabili tutti i fine settimana, fino al 22 dicembre: il sabato dalle 10 alle 20.30 e la domenica dalle 10 alle 19.30.

Il Villaggio degli Elfi a Clusone