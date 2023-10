Dalmine, è morto il motociclista rimasto gravemente ferito lunedì in uno schianto

Non ce l’ha fatta purtroppo il motociclista di 59 anni, Angelo Belotti di Curno, rimasto gravemente ferito lunedì 23 ottobre a Dalmine in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 in via Pesenti. Dopo l’impatto con un’auto, l’uomo era stato sbalzato e le sue condizioni sono parse fin da subito gravi. Ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo, è spirato venerdì 27 ottobre.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione – al vaglio della Polizia stradale di Bergamo, intervenuta sul posto con i carabinieri di Dalmine – il motociclista in sella una Yamaha Fazer stava percorrendo via Pesenti, quando è avvenuto l’impatto con una Citroen C3, che viaggiava davanti a lui e avrebbe svoltato a sinistra, all’altezza dell’incrocio con via Gramsci. Violentissimo lo schianto, l’uomo era stato sbalzato per diversi metri dalla moto, finendo sul marciapiede davanti alla scuola dell’infanzia, all’orario in cui diversi bambini e insegnanti facevano il loro ingresso per le lezioni del lunedì.