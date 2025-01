Delitto di Pontirolo, le prime ammissioni del fermato per l’omicidio: «Ho sparato perché avevo paura»

Accusato dell’omicidio di Roberto Guerrisi, avvenuto sabato a Pontirolo, Rocco Modaffari avrebbe ammesso - durante l’interrogatorio di convalida nella mattinata di martedì 31 dicembre - di aver sparato , e che lo avrebbe fatto per paura. Questa, in estrema sintesi, la versione fornita dall’uomo. Il gip Stefano Storto si è riservato la decisione sulla convalida del fermo e la misura cautelare .

Le ricerche dell’Unità cinofila dei carabinieri nel giardino della Db Car di Pontirolo Nuovo

(Foto di Luca Cesni)

L’interrogatorio di Modaffari, assistito dall’avvocato Emanuele Occhipinti del foro di Ragusa (e con studio a Milano), è durato circa un’ora e mezza. Sulle dichiarazioni del suo assistito, il legale si è limitato a constatare che «ha chiarito tutto». Il Gip ha sciolto la riserva e Modaffari resta in carcere. Non ha convalidato il fermo ma ha convalidato la custodia in carcere.