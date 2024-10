Devasta le piante e una bacheca comunale: incastrato dalle telecamere - Le foto

Grazie al sistema di videosorveglianza comunale di Romano collegata alla sala operativa della polizia locale del Distretto della Bassa orientale , è stato possibile individuare e denunciare un uomo che nello scorso fine settimana (12 e 13 ottobre) ha danneggiato due piante di ulivo e la bacheca comunale situate in piazza Roma e in via Colleoni nel centro storico della città. Si tratta di un uomo, di 46 anni e con precedenti di polizia, che senza alcuna motivazione e spiegazione si è accanito contro la bacheca e le piante danneggiandole. Gli agenti, visionando i filmati del sistema di videosorveglianza, hanno identificato l’individuo di origine albanese che è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.