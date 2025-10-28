Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 28 Ottobre 2025

Devastante incendio alla Fabe di Calcio: escluso il dolo. Danni ingenti ma inagibile solo una parte dell’azienda -Foto

IL ROGO. Le fiamme originate dal surriscaldamento di un macchinario o da un cortocircuito. I sistemi di sicurezza hanno impedito alle fiamme di distruggere tutto l’edificio.

Diego Defendini
Diego Defendini
Il capannone dell’azienda Fabe di Calcio distrutto dalle fiamme nella serata di lunedì 27 ottobre
Il capannone dell’azienda Fabe di Calcio distrutto dalle fiamme nella serata di lunedì 27 ottobre
(Foto di Cesni)

Calcio

Dopo ore di lavoro e di sopralluoghi i vigili del fuoco hanno escluso qualsiasi possibilità che l’incendio che si è sprigionato nella serata di lunedì 27 ottobre alla Fabe di Calcio sia di origine dolosa. Impossibile stabilire, invece, con certezza la causa che ha scatenato le fiamme nello stabilimento della ditta che produce cuscini: le ipotesi più probabili sarebbero quelle del cortocircuito o del surriscaldamento di un macchinario.

L’incendio è stato limitato a un capannone

La produzione per ora resta ferma e i danni sono ingenti, ma l’inagibilità è relativa solo a una parte della struttura. Hanno funzionato bene le misure di sicurezza, le porte tagliafuoco che sono riuscite a limitare le fiamme solo agli spazi dove sono scaturite le fiamme.

le ultime autobotti hanno smesso di lavorare all’incendio della Fabe di Calcio alle 10 di martedì 28 ottobre
le ultime autobotti hanno smesso di lavorare all’incendio della Fabe di Calcio alle 10 di martedì 28 ottobre
(Foto di Luca Cesni)

La cronaca dell’incendio

Il rogo si è sprigionato lunedì 27 ottobre verso le 17 in un punto della linea produttiva, quando non c’erano lavoratori, che avevano terminato di lavorare alle 16.15. Alla Fabe c’erano solo le impiegate amministrative, al lavoro in una palazzina posta all’estremità sud della ditta. Sono state proprio loro le prime ad accorgersi che qualcosa non andava, sentendo il suono della sirena antincendio. Hanno subito allertato i soccorsi e i proprietari che sono arrivati subito sul posto. Nonostante la tempestività dell’intervento ci è voluta una notte intera per domare le fiamme e le ultime autobotti dei vigili del fuoco sono andate via intorno alle 10 di martedì 28 ottobre.

Tre feriti lievi

Sul posto anche tre ambulanze e un’auto con medico. Il personale sanitario ha visitato sei persone che si erano avvicinate troppo al capannone in fiamme. Tre sono state medicate sul posto, altre tre sono state accompagnate al pronto soccorso e dimesse già nella serata di lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Disastri, Incidenti
Incendio
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Produzione Chimica
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Diego Defendini
Luca Cesni
Fabe