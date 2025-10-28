Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 28 Ottobre 2025

Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto

IL ROGO. L’ultima autoscala è andata via da Calcio alle 10 circa di martedì 28 ottobre. Tutta la notte sono proseguite le operazioni di spegnimento del terribile rogo che ha distrutto la produzione dell’azienda di cuscini Fabe. Ferma l’attività in questi giorni.

Redazione Web
Redazione Web
Fabrizio Boschi
Fabrizio Boschi
Il giorno dopo l’incendio che ha distrutto la Fabe
Il giorno dopo l’incendio che ha distrutto la Fabe
(Foto di Cesni)

Calcio

Il rogo ha danneggiato irrimediabilmente un capannone, i macchinari e i prodotti contenuti, causando anche la leggera intossicazione per il fumo inalato di tre persone, trasferite poi per le necessarie cure in due ospedali della zona. I danni sono ingenti ma non ancora quantificabili, legati a cause ancora in fase di accertamento: di certo resta il fatto che quanto accaduto costringerà l’azienda a fermare la propria produzione per diverso tempo.

Il rogo si è sprigionato lunedì 27 ottobre verso le 17 in un punto della linea produttiva dell’azienda, quando al suo interno non c’erano addetti e addette, che avevano terminato di lavorare alle 16,15. Alla Fabe erano presenti solo le impiegate amministrative, che lavoravano nell’apposita palazzina posta nella parte estrema sud della ditta. Sono state loro a essere richiamate dal suono della sirena antincendio che è scattata non appena il fumo e le fiamme hanno invaso il capannone.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco
Notte di lavoro per i vigili del fuoco
(Foto di Cesni)
Notte di lavoro per i vigili del fuoco
Notte di lavoro per i vigili del fuoco
(Foto di Cesni)

Constatata visivamente la gravità della situazione, le dipendenti hanno subito lanciato l’allarme al 112, mentre il fumo acre saliva in cielo e le fiamme già avvolgevano quanto posizionato nella zona produttiva.

I primi a correre in aiuto

Tra i primi ad accorrere sono stati il titolare e altri operai, ritornati sul posto di lavoro nel tentativo di limitare l’avanzata del rogo che però già aveva causato notevoli danni. In aiuto anche un cittadino kosovaro di 42 anni che abita all’ultimo piano della palazzina confinante con la Fabe.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco
Notte di lavoro per i vigili del fuoco
(Foto di Cesni)
Il giorno dopo il rogo
Il giorno dopo il rogo
(Foto di Cesni)

A raccontarlo è il fratello che risiede in un altro piano della casa. «Quando mio fratello Shpejtim ha visto il fumo invadere il suo appartamento – riporta Kushtri Bacaliu –, è sceso in strada ed è entrato alla Fabe utilizzando un idrante di servizio in attesa dei soccorsi. Ma più di tanto non ha potuto fare perché erano troppo forti fumo e calore sprigionati dall’incendio».

Maxi operazione di spegnimento

Le operazioni di spegnimento dell’incendio hanno visto all’opera i vigili del fuoco con due squadre provenienti da Bergamo, tre da Treviglio, due da Palazzolo sull’Oglio e una da Chiari, che sono rimaste impegnate per tutta la notte. Un lavoro seguito nelle fasi iniziali con apprensione da gran parte delle operaie della storica ditta del paese, che conta 25 dipendenti. Per facilitare l’arrivo dei soccorritori, la via dove si trova la fabbrica di cuscini è stata chiusa al traffico per tre ore circa.

Il giorno dopo il rogo
Il giorno dopo il rogo
(Foto di Cesni)
Il giorno dopo il rogo
Il giorno dopo il rogo
(Foto di Cesni)

Tre persone in ospedale

Sul posto anche tre ambulanze e un’auto con medico. Il personale sanitario ha visitato per leggere intossicazioni da fumo sei persone che si erano avvicinate troppo al capannone in fiamme. Tre sono state medicate sul posto, altre tre sono state accompagnate al pronto soccorso e dimesse nella serata di ieri. Si tratta di Shpejtim Bacaliu che è stato trasportato all’ospedale di Chiari; del titolare 52enne dell’azienda, Pierluigi Fabemoli e del padre Pietro di 80 anni, entrambi portati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Romano per le cure del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Bergamo
Chiari
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incendio
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Salute
Malattia
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Shpejtim Bacaliu
Kushtri Bacaliu
Pierluigi Fabemoli
Pietro Fabemoli
Fabe