Disastro ferroviario di Pioltello, martedì la sentenza dopo sette anni e un mese

Erano le 6,57 del 25 gennaio di sette anni fa quando il convoglio 10452 di Trenord carico di 350 viaggiatori, in gran parte pendolari, deragliò all’altezza di Pioltello.

Il convoglio, partito da Cremona e transitato anche da Treviglio, era diretto a Milano Porta Garibaldi. Nell’incidente morirono tre donne: Pierangela Tadini, cinquantunenne di Fara Gera d’Adda, Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio, e Ida Maddalena Milanesi, 61 anni, medico di Caravaggio in forza all’ospedale neurologico Carlo Besta di Milano. Non meno di 200 i feriti, coinvolti nel più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Lombardia.

La rottura del binario

Il treno viaggiava a una velocità di circa 140 chilometri orari quando tre vagoni uscirono dai binari per poi andarsi a schiantare contro un palo. Dietro il deragliamento, la rottura di un pezzo di binario di 23 centimetri che si trovava sopra una giuntura, staccatosi dalla rotaia dove viaggiava il treno deragliato.

E’ stato il più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Lombardia A sette anni e un mese esatto di distanza dall’incidente, il processo è giunto finalmente in dirittura d’arrivo. È attesa infatti per martedì la sentenza dei giudici della sesta sezione del Tribunale di Milano.

Un'immagine, diffusa il 30 ottobre 2019 dalla Polizia di Stato, relativa all'incidente ferroviario di Pioltello.

(Foto di Polizia di Stato)

Cinque richieste di condanna

Sul tavolo ci sono cinque richieste di condanna – per i reati di disastro ferroviario colposo, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, omicidio colposo plurimo e di lesioni personali colpose –, formulate dai due pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti a carico di altrettanti tra manager e dirigenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi), la monopolista del Gruppo Fs che gestisce l’infrastruttura ferroviaria del nostro Paese.

A sette anni e un mese esatto di distanza dall’incidente, il processo è giunto finalmente in dirittura d’arrivo. È attesa infatti per martedì la sentenza dei giudici della sesta sezione del Tribunale di Milano

Le richieste della Procura

Nel dettaglio, due richieste di condanna a otto anni e quattro mesi hanno riguardato quello che all’epoca dell’incidente era l’amministratore delegato, nonché direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile, e l’allora direttore della direzione produzione sempre di Rfi Umberto Lebruto; una condanna a sette anni e dieci mesi Vincenzo Macello, già direttore della Direzione territoriale produzione di Milano di Rfi; e due condanne a sei anni e dieci mesi, rispettivamente per l’allora responsabile delle linee sud della Direzione territoriale produzione di Milano di Rfi Andrea Guerini e per l’allora responsabile dell’unità Rfi di Brescia Lav 1 Marco Albanesi, dal quale dipendeva il responsabile del nucleo manutentivo lavori di Treviglio di Rfi Ernesto Salvatore che, nell’ambito di un procedimento stralcio, ha patteggiato quattro anni di reclusione. E quella di Salvatore è per ora l’unica condanna passata in giudicato.

Una veduta esterna dell'aula, in Fiera Milano, durante la prima udienza del processo per il disastro ferroviario di Pioltello, Milano, 16 novembre 2020.

(Foto di Matteo Corner) Peraltro, la Procura milanese ha inoltre chiesto di condannare per responsabilità amministrativa di società per reati commessi da propri dirigenti anche Rete ferroviaria italiana al pagamento di una sanzione da 900mila euro. In estrema sintesi, i due pm sono arrivati alla conclusione che gli imputati, pur avendo piena consapevolezza del problema (gli operai avevano infatti sollecitato la sostituzione di quel giunto da mesi) e dei rimedi per risolverlo, non attivarono le procedure idonee di manutenzione dell’infrastruttura.