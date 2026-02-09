Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 09 Febbraio 2026

Donna soccorsa in strada a Osio Sopra, è grave. Il giallo della rissa

IL CASO. La 55enne in codice rosso in ospedale: i carabinieri indagano su una rissa avvenuta nel Milanese.

La zona lungo l’ex statale 525 dove è stata soccorsa la donna
La zona lungo l’ex statale 525 dove è stata soccorsa la donna

Una donna di 55 anni è stata soccorsa in codice rosso, poco prima delle 3 della notte tra sabato e domenica 8 febbraio, in una strada laterale all’ex statale 525, nel tratto tra Osio Sopra e Dalmine.

La donna sarebbe rimasta coinvolta, poco prima, in una violenta rissa avvenuta a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano: come sia poi arrivata a Osio Sopra stanno cercando di ricostruirlo i carabinieri della compagnia di Pioltello, intervenuti proprio per far luce sui fatti. L’allarme al 112 è scattato però dalla nostra provincia, precisamente dalla zona dell’ex statale 525 del Brembo: lì una persona ha trovato la cinquantacinquenne a terra, con ferite piuttosto serie. Sul posto sono state quindi inviate l’automedica e l’ambulanza del 118. La donna è stata poi trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le indagini

Da quanto è stato possibile sapere in base alla ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe rimasta ferita in una rissa scoppiata poco prima appunto a Trezzo Sull’Adda. Come ci è però arrivata tra Osio Sopra e Dalmine? Le due località distano una decina di chilometri. Forse è stata trasportata dove poi è stata soccorsa da altre persone coinvolte nella lite? Già la scorsa estate la zona di Trezzo era stata teatro di una violenta lite – in quel caso tra ragazzini – che, durante una spedizione punitiva, avevano aggredito il gruppo rivale con delle mazze da baseball.

