Cronaca / Pianura
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Esce di casa, a Martinengo la sua auto travolta da un’altra vettura

L’INCIDENTE. Nella Bassa l’incidente alle 14 del 10 febbraio sulla provinciale 100: in ospedale una donna di 75 anni e un uomo di 33.

L’incidente di ieri a Martinengo, con l’intervento dei soccorritori
Stava uscendo di casa, la cascina Salera di Martinengo, alla guida della sua auto, quando è stata travolta da un altro veicolo che viaggiava lungo la provinciale 100, la strada che porta a Torre delle Passere e poi a Palosco: nell’impatto – piuttosto violento – la conducente del primo mezzo, una donna di 75 anni è rimasta ferita ed è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. Ferito, anche se meno gravemente, l’uomo di 33 anni alla guida dell’altra vettura. L’incidente poco prima delle 14 di martedì 10 febbraio, nel territorio di Martinengo.

Sul posto anche due automediche e due ambulanze del 118, con le quali i feriti sono stati trasportati in ospedale, entrambi in codice giallo: la donna al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’uomo a Seriate. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Martinengo
Bergamo
Palosco
Seriate
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Emergenza
Salute
Ospedali, Cliniche
Politica
Enti locali
uomo di 33 anni
vigili del fuoco
118
Polizia Locale