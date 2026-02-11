Esce di casa, a Martinengo la sua auto travolta da un’altra vettura

Stava uscendo di casa, la cascina Salera di Martinengo, alla guida della sua auto, quando è stata travolta da un altro veicolo che viaggiava lungo la provinciale 100, la strada che porta a Torre delle Passere e poi a Palosco: nell’impatto – piuttosto violento – la conducente del primo mezzo, una donna di 75 anni è rimasta ferita ed è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. Ferito, anche se meno gravemente, l’uomo di 33 anni alla guida dell’altra vettura. L’incidente poco prima delle 14 di martedì 10 febbraio, nel territorio di Martinengo.