Fara, donna scivolata nel fosso a Badalasco: oggi l’ultimo saluto

Luciana Del Carro era solita passeggiare proprio in quella zona: abitava infatti nel centro della frazione di Badalasco e spesso passeggiava lungo la strada che si chiama via Treviglio e che porta alla frazione Geromina. Sul lato sinistro si trova il fossato, che costeggia la strada. Martedì pomeriggio la settantatreenne era stata notata proprio in quella zona nel primo pomeriggio e poi anche attorno alle 18. In seguito, però, se n’erano perse le tracce e la pensionata non era rincasata. I familiari avevano quindi dato l’allarme. Soltanto attorno alle 21,30 il corpo ormai già senza vita della donna è stato notato riverso in fondo al fossato. Immediato a quel punto l’allarme: sul posto sono stati inviati i mezzi del 118, l’automedica e l’ambulanza, ma per la pensionata non c’era più nulla da fare. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Fara d’Adda e della compagnia di Treviglio hanno svolto tutti gli accertamenti del caso, ricostruendo appunto che si è trattato di un fatto accidentale.