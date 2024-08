Fara Gera d’Adda, i carabinieri incontrano la cittadinanza: «Ecco come difendersi dalle truffe»

Attività di informazione e prevenzione, nella giornata di venerdì 23 agosto, per i carabinieri della stazione di Fara Gera d’Adda. I militari, in occasione del mercato settimanale, hanno incontrato la cittadinanza per sensibilizzare le fasce deboli sul fenomeno delle truffe, come da obiettivo dell’Arma su scala nazionale.

Il comandante della stazione, luogotenente Federico Turchi, ha argomentato sulle ipotesi più frequenti di truffe in cui si può incorrere, fornendo suggerimenti su come evitarle, portando esempi concreti di truffe messe in atto da finti carabinieri o tecnici del gas o dell’acquedotto, spiegando come spesso i truffatori inducano la vittima a rimanere al telefono fino alla consegna dei preziosi o del denaro nelle mani del complice-riscossore, che giunge fino in casa per completare il reato.

I carabinieri al mercato di Fara Gera d’Adda L’attività dei carabinieri