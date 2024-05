Anziana di Mozzo truffata con il metodo della telefonata

Non sembrano aver fine le truffe nel territorio bergamasco che anche in questi giorni stanno colpendo gli anziani. Ultimamente i malviventi sono entrati in azione lunedì mattina a Ponteranica e, nel pomeriggio, forse la stessa banda ha messo a segno l’ennesima truffa a Mozzo. Per tutte e due il solito sistema della telefonata di persone anonime che si spacciano per carabinieri o poliziotti avvisando che un famigliare in particolare è stato coinvolto in un grave incidente stradale e occorrono i soldi od oggetti di valore per evitare denunce penali.

La truffa lunedì 13 maggio

«Mia madre lunedì pomeriggio verso le 14,30 ha ricevuto una telefonata da un numero anonimo, una persona che si è spacciata per “maresciallo dei carabinieri” l’ha informata che il figlio aveva fatto un incidente coinvolgendo una donna con una bambina che sono in gravi condizioni - racconta la figlia della signora truffata residente a Mozzo -. Sempre questa voce subdola chiede a mia madre se dispone di soldi od oggetti d’oro in casa per pagare la cauzione alfine di evitare la denuncia penale al figlio. Mia madre risponde di avere solo un po’ di oro e niente soldi. Il finto maresciallo chiede di parlare con me che mi trovo al piano inferiore». «Da qual momento - continua - tutte le linee del telefono e di cellulare di madre e figlia vengono occupate dai finti carabinieri». Il truffatore chiede alla figlia di recarsi prima in una caserma alla stazione di Bergamo per prendere dei documenti da recapitare al marito della persona investita che si trova al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.