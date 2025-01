Ferito si nasconde in un bar, violenta lite a Fornovo

In mano un posacenere

Poco dopo un altro nordafricano è entrato nel locale, a piedi scalzi e con il petto nudo: in mano aveva un posacenere. Stava cercando il connazionale ed era visibilmente alterato, ma i titolari del bar lo hanno bloccato. Immediato l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri. I due sono stati trasferiti in ospedale a Verdellino e Treviglio.

L’uomo ferito avrebbe perso molto sangue: subito è stato soccorso dagli avventori e dai titolari del locale e poi portato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sull’aggressione indagano i carabinieri di Treviglio.