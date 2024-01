Fornovo, auto contro un furgoncino: ferite una mamma e la figlia di 9 anni - Foto

Una mamma di 36 anni e la figlioletta di 9 anni sono rimaste ferite in uno scontro frontale poco prima di mezzogiorno di martedì 30 gennaio sulla provinciale 591 all’altezza di Fornovo San Giovanni. Mamma e figlia, di Caravaggio, viaggiavano in direzione Bergamo a bordo di un’Audi e stavano svoltando verso una laterale della 591, via San Pietro, quando sono state travolte da un furgoncino, guidato da un 41 enne di Bergamo, che proveniva dalla direzione opposta.