Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 01 Novembre 2025

Ghisalba, due auto e un furgone incendiati. Preso il piromane: ha confessato

IL CASO. Si tratta del fratello del proprietario di una delle vetture bruciate: «Gli ho telefonato e mi ha risposto male, così ho dato fuoco alla macchina».

Alessandra Loche
Alessandra Loche
Le due auto distrutte nell’incendio di Ghisalba
Le due auto distrutte nell’incendio di Ghisalba

L’autore dell’incendio che, giovedì 30 ottobre, ha distrutto due auto e un furgone a Ghisalba è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Martinengo: è il fratello del proprietario di una delle auto andate a fuoco. L’uomo, in tribunale, ha ammesso subito le sue responsabilità: «Sì, sono stato io a dare fuoco ai mezzi». Il motivo? «Ero ubriaco da 15 giorni, ho telefonato a mio fratello e lui mi ha risposto male». E così ha dato fuoco alla sua auto, a quella della moglie e del cognato del fratello. Per poi inviare minacce tramite messaggi di questo tenore: «Se mi denunciate vi ammazzo», e ancora: «Tanto uno o due anni di carcere finiscono, e appena esco ve la faccio pagare». Salvo poi indicare lui stesso l’albergo dove si trovava.

L’arresto

Così i carabinieri, che avevano già notato vicino alla portiera di una delle auto delle tracce bianche e un pezzetto di «Diavolina», sono arrivati in breve tempo nell’hotel indicato dall’uomo, extracomunitario del 1981, e residente in provincia di Bari. Sapevano, dal fratello, che l’uomo guidava una Bmw e hanno trovato l’auto. Dentro l’abitacolo, c’erano cinque bottiglie con ancora un po’ di benzina o comunque con l’odore tipico del carburante. Su uno dei sedili, quattro scatole di «Diavolina» e persino uno scontrino per gli acquisti. Arrivati nella camera occupata dall’uomo, lui era steso sul letto e, in terra, c’erano dei pantaloni della tuta che puzzavano di benzina. L’uomo ha avuto un atteggiamento collaborativo, ed è stato tratto in arresto dai carabinieri di Martinengo. Intanto, i vigili del fuoco di Dalmine, Romano e Palazzolo erano impegnati nello spegnimento dell’incendio.

L’ammissione

In aula, assistito dall’avvocato Carlo Cofini, l’uomo ha ammesso i fatti: «Ho problemi di alcol. Ero ubriaco da 15 giorni, avevo bevuto 20 bottiglie di Vodka». Ammettendo di aver dato fuoco alle auto, che si trovavano parcheggiate in strada, sotto le abitazioni. In possesso di regolare permesso di soggiorno, il 44enne sino a gennaio ha lavorato come magazziniere in Bergamasca. Di recente, ha aperto una partita Iva per occuparsi di compravendita di auto, ma ancora non ha iniziato questa attività. Il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora a Cassano delle Murge (dove risiede), e di firma quotidiano. Processo aggiornato all’udienza del 12 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ghisalba
Bari
Martinengo
Disastri, Incidenti
Incendio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Carabinieri
vigili del fuoco