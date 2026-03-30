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Cronaca / Pianura Lunedì 30 Marzo 2026

Hashish nascosta nella busta della spesa: due arresti a Osio Sotto

I CONTROLLI. Controlli dei carabinieri vicino alle piscine: sequestrati quasi due chili di droga, contanti e materiale per il confezionamento.

Hashish nascosta nella busta della spesa: due arresti a Osio Sotto

La droga nascosta in una semplice busta della spesa, come se fosse un acquisto qualunque. È questo il dettaglio che ha attirato l’attenzione dei carabinieri durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, portando all’arresto di due uomini nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo a Osio Sotto.

Intorno alle 18.30, in via delle Industrie, nei pressi del parcheggio delle piscine comunali, i militari della Stazione di Osio Sotto e della Sezione operativa di Treviglio, con il supporto dei colleghi di Dalmine, hanno notato tre persone ferme con atteggiamento sospetto accanto a un’Audi A5 nera. Il controllo è scattato immediatamente: uno dei tre ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo pochi metri.

La perquisizione dell’auto

La successiva perquisizione dell’auto ha confermato i sospetti: nel bagagliaio, dentro una busta della spesa, erano nascosti quasi due chili di hashish suddivisi in 19 panetti. Addosso a un 44enne, residente a Verdellino, sono stati trovati anche 445 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le verifiche sono proseguite nell’abitazione dell’uomo, dove i carabinieri hanno rinvenuto altri 230 grammi di hashish, 39 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e un’agenda con appunti riconducibili allo spaccio. Il terzo uomo, un 31enne, è stato denunciato: a casa sua sono stati trovati 3,5 grammi di marijuana.

Arrestati un 25enne senza fissa dimora e il 44enne, già con precedenti specifici. Per loro, dopo la convalida, sono scattati rispettivamente il divieto di dimora in Lombardia e i domiciliari.

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