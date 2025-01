Il 21enne morto sul Brennero: «Sempre allegro, guidare era la sua passione»

«Jaskaran era una persona speciale: sempre allegro, amava la vita ed era l’esatto contrario dell’introverso. Sorridente, amava socializzare. La sua passione era guidare, soprattutto le moto, ma anche le auto». Si commuove la cugina di Jaskaran Singh, il ventunenne nativo dell’India morto giovedì sull’autobrennero nello schianto del suo autocarro contro un autoarticolato, vicino a Trento.

Da tre anni lavorava a Calcinate

È lei, assieme ad altri familiari, ad aprire la porta di casa della famiglia Singh, al secondo piano di una palazzina di via Bergamo, la Cremasca, alle porte di Cologno al Serio. La famiglia indiana abita qui da anni: il papà Sarbjeet, giunto in Italia nel 2009, la mamma Surinder Kaur e la sorella maggiore Lovepreet Cheema, loro due arrivata nel nostro Paese con Jaskaran nel 2016. Da tre anni il ventunenne lavorava come esterno per una ditta di Calcinate che si produce serrande. Proprio per lavoro mercoledì si trovava con uno dei mezzi dell’azienda sull’Autobrennero.

Sconosciute le cause dello schianto

Per cause che la polizia stradale di Trento non ha ancora potuto accertare – forse una distrazione, oppure un malore o un colpo di sonno –, Jaskaran ha tamponato con particolare violenza l’autoarticolato che lo precedeva – in un tratto rettilineo e sotto un cavalcavia –, morendo sul colpo. Nello schianto, infatti, l’abitacolo dell’autocarro si è accartocciato e i soccorsi sono stati vani. «Ci ha avvisato la polizia locale nel pomeriggio di mercoledì di quello che era accaduto – aggiunge ancora la cugina –: non riusciamo ancora a crederci».