Il ricordo della piccola Fatou rinviato: «L’addio quando la salma sarà consegnata alla famiglia»

È stata rinviata per maltempo a data da destinarsi la cerimonia annunciata per ricordare Fatou Sarr, la ragazzina di 11 anni di Caravaggio, ma originaria nel Senegal, morta giovedì scorso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente avvenuto al Parco acquatico «Acquaneva» di Inzago (Milano) dove si era recata con il Grest del paese. L’evento si sarebbe dovuto svolgere nella serata di mercoledì 26 giugno, in piazza Castello, di fronte alla scuola elementare dove la undicenne aveva frequentato la quinta elementare dopo essere arrivata in Italia, con la madre, lo scorso ottobre.