Il writer Baro e i ragazzi di Abf colorano murales nel sottopasso

Un maxi murales da 40 metri per tre fa bella mostra di sé nel sottopasso ferroviario dell’ex Foro Boario a Treviglio: è un’opera realizzata dal writer Paolo Baraldi, il «Baro», e da alcuni studenti del locale centro di formazione professionale Abf. Un altro murales è stato realizzato nella scuola: grande sei metri per tre, si trova sul muro della rampa delle scale. «Un modo anche per rendere meno grigio quell’angolo di città – spiega Baraldi –: i ragazzi si sono impegnati parecchio».

Oltre a Baraldi, gli studenti – del primo e secondo anno – sono stati coordinati dal docente Alessandro Quinto. «Si è trattato di un progetto per contrastare il rischio di dispersione scolastica – sottolinea il writer bergamasco –, organizzando queste attività laboratoriali, il cui valore sta nel processo con cui i ragazzi le hanno realizzate. Come temi abbiamo scelto le attività di Abf: cucina, pasticceria e servizio bar». Per realizzare i due grandi murales ci sono volute 36 ore. «Questa iniziativa rientra nell’attività di valorizzazione dell’offerta formativa e dell’aspetto sociale della scuola – sottolinea Davide Finazzi, direttore di Abf Treviglio –, con i ragazzi che investono anche su quello che è il loro territorio, attraverso l’espressione delle loro competenze».