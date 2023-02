Incendio in casa: ragazzo sul balcone salvato dai vicini

Paura sabato mattina a Caravaggio per un incendio scoppiato in una abitazione in via Sole 8, dove, in quel momento , si trovava da solo un ragazzino di 13 anni . Il tredicenne, compreso il pericolo che stava correndo, si è rifugiato sul balcone da cui, con una scala, è stato poi tratto in salvo grazie all’intervento di alcuni vicini .