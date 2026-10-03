Incidente in monopattino, resta grave il 16enne di Casirate

Restano critiche le condizioni del ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito venerdì 2 ottobre in un incidente sulla Sp ex Ss 472, la strada che collega Treviglio a Casirate d’Adda. Il giovane, che viaggiava su un monopattino elettrico, è un minorenne residente a Casirate d’Adda e si trova ricoverato in Terapia intensiva, nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza.

L’identificazione è arrivata solo nella tarda serata di venerdì. Il giovane non aveva con sé documenti né oggetti che permettessero di risalire alla sua identità, e gli agenti avevano avviato le procedure per identificare il ferito.

L’incidente

L’incidente si è verificato poco dopo le 14, a pochi metri dal cavalcavia, all’intersezione con via Lodi. Il monopattino si è scontrato con una Skoda Roomster guidata da una donna di 59 anni residente nella zona, che stava percorrendo la provinciale da Treviglio in direzione di Casirate. Nell’urto il parabrezza dell’auto è andato in frantumi, mentre il giovane è caduto a terra. A quanto pare non indossava il casco e ha battuto violentemente la testa nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi momenti. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.