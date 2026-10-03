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Cronaca / Pianura Sabato 03 Ottobre 2026

Incidente in monopattino, resta grave il 16enne di Casirate

LO SCONTRO. Il giovane, che viaggiava su un monopattino elettrico, è un minorenne di 16 anni residente a Casirate d’Adda e si trova ricoverato in Terapia intensiva.

Lettura 1 min.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Incidente in monopattino, resta grave il 16enne di Casirate
Il monopattino del giovane, in gravi condizioni in ospedale
(Foto di Cesni)

Treviglio

Restano critiche le condizioni del ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito venerdì 2 ottobre in un incidente sulla Sp ex Ss 472, la strada che collega Treviglio a Casirate d’Adda. Il giovane, che viaggiava su un monopattino elettrico, è un minorenne residente a Casirate d’Adda e si trova ricoverato in Terapia intensiva, nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza.

L’identificazione è arrivata solo nella tarda serata di venerdì. Il giovane non aveva con sé documenti né oggetti che permettessero di risalire alla sua identità, e gli agenti avevano avviato le procedure per identificare il ferito.

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L’incidente

L’incidente si è verificato poco dopo le 14, a pochi metri dal cavalcavia, all’intersezione con via Lodi. Il monopattino si è scontrato con una Skoda Roomster guidata da una donna di 59 anni residente nella zona, che stava percorrendo la provinciale da Treviglio in direzione di Casirate. Nell’urto il parabrezza dell’auto è andato in frantumi, mentre il giovane è caduto a terra. A quanto pare non indossava il casco e ha battuto violentemente la testa nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi momenti. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nell’urto il parabrezza dell’auto è andato in frantumi, mentre il giovane è caduto a terra.

I soccorritori hanno prestato le prime cure e, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato in eliambulanza in codice rosso al San Gerardo di Monza. La donna alla guida dell’auto è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Treviglio per gli accertamenti del caso. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Treviglio, intervenuta insieme ai carabinieri, che stanno verificando l’esatta dinamica.

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