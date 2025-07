Incidente nella notte a Isso, morto un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni è morto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio a Isso. Stava rientrando a casa, nella Bassa, quando per cause in fase d’accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto sulla variante della statale 11, invadendo la corsia opposta e colpendo il guardrail prima di ribaltarsi. Sul posto ambulanza e automedica, oltre alla polizia stradale, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.