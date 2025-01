Incidente a Palosco: ferite due bimbe di 7 anni mentre andavano a scuola

Due bimbe di 7 anni sono rimaste ferite nella prima mattina di venerdì 10 gennaio a Palosco in un incidente fra due auto: una Punto bianca e una Fiat 600 azzurra. Lo schianto è avvenuto alle 7.55 in via Papa Giovanni all’altezza del civico 170. Da una prima ricostruzione pare che lo scontro sia avvenuto per una mancata precedenza tra l’auto che usciva dal portone della cascina di via Papa Giovanni e quella che viaggiava sulla strada provinciale.