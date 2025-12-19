Inseguimento ad altissimo rischio tra Romano e Martinengo: auto rubata si schianta, fermati due uomini - Il video

Un inseguimento ad altissimo rischio, durato diversi minuti e conclusosi con un violento incidente stradale, ha messo in allarme nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre la Bassa bergamasca. L’episodio è avvenuto tra Romano di Lombardia e Martinengo: erano circa le 16 quando una pattuglia della Polizia locale di Romano di Lombardia, impegnata in un normale servizio di prevenzione e vigilanza, ha intimato l’alt a un’autovettura che procedeva violando le norme del Codice della strada. Alla vista degli agenti, chiaramente riconoscibili, gli occupanti del mezzo hanno tentato di coprirsi il volto e il conducente ha improvvisamente accelerato, dandosi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento estremamente pericoloso: l’auto in fuga è stata condotta con manovre azzardate e aggressive, attraversando zone urbane e mettendo più volte a repentaglio l’incolumità di pedoni, automobilisti e degli stessi operatori di polizia. Una corsa folle, caratterizzata – secondo quanto si può vedere anche nel video – da una totale indifferenza per la sicurezza pubblica e da una chiara volontà di sottrarsi ai controlli.

Violenta collisione con più veicoli

La fuga si è protratta fino al centro abitato di Martinengo, dove il veicolo ha attraversato strade congestionate dal traffico, percorrendo anche tratti contromano. La corsa si è conclusa solo dopo una violenta collisione con più veicoli, che ha causato ingenti danni materiali e una situazione di grave pericolo per la collettività.

Nemmeno dopo l’incidente gli occupanti si sono arresi: i due hanno tentato di fuggire a piedi e hanno opposto attiva resistenza agli agenti intervenuti, cercando di ostacolare le operazioni di identificazione e fermo. Solo grazie alla professionalità e al coordinamento tra le forze in campo la situazione è stata riportata sotto controllo in condizioni di sicurezza. Determinante il supporto dell’Arma dei Carabinieri, intervenuta tempestivamente per collaborare alle attività di polizia giudiziaria e ai rilievi del sinistro, confermando l’efficacia della cooperazione interforze sul territorio.

L’auto rubata poche ore prima

I successivi accertamenti hanno inoltre rivelato che l’auto utilizzata per la fuga era di provenienza delittuosa: il mezzo risultava infatti rubato, con furto denunciato poche ore prima in un’altra provincia. Ora l’Autorità giudiziaria valuterà le responsabilità dei soggetti coinvolti, ipotizzando i reati di resistenza a pubblico ufficiale – aggravata dall’utilizzo del veicolo come mezzo idoneo a creare un concreto pericolo per l’incolumità pubblica – e di ricettazione.